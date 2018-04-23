Почеттино требует от «Тоттенхэма» финансовой поддержки

По данным The Telegraph, наставник откажет другим клубам, если руководство «шпор» поддержит его планы на трансферном рынке.

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