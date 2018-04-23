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Почеттино требует от «Тоттенхэма» финансовой поддержки
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Почеттино требует от «Тоттенхэма» финансовой поддержки 

Советский спорт 34 минуты назад
По данным The Telegraph, наставник откажет другим клубам, если руководство «шпор» поддержит его планы на трансферном рынке.
«Тоттенхэм» предложит Почеттино повышение зарплаты на 4,2 млн долларов в год  Отмечается, что Почеттино хочет видеть в своей команде бывшего хавбека "Манчестер Юнайтед" Уилфрида Заа, за которым также следят «Челси» и «Ливерпуль».
При этом рулевой «Тоттенхэма» хочет, чтоб клуб договорился о продлении контрактов с такими игроками, как Харри Кейн, Деле Али, Ян Вертонген и Кристиан Эриксен.
Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть лондонский клуб этим летом. Им интересуется мадридский "Реал".
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