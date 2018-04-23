670 лыжников и сноубордистов спустились в купальниках с горы Соболиной

Традиционный спуск в купальниках прошёл 21 апреля в Байкальске. Ежегодное мероприятие набирает обороты, в этот раз на горе установлен новый рекорд — 670 человек со всей области и с соседних регионов рискнули скатиться в пляжном наряде. Это на 55 человек больше, чем в прошлом году.

Среди них были и опытные участники, и новички. Например, Диана Константинова приезжает на курорт уже 3-й год, но спуститься в купальнике решилась впервые:

«Чувствуешь и восторг, и холод. Но когда все вокруг эмоционально заряжены, то ощущения позитивные, и ты становишься частью крутого мероприятия», — прокомментировала Диана корреспонденту «АиФ-Иркутск»

Помимо спуска все присутствующие смогли поучаствовать в интересных мастер-классах и розыгрыше призов, самым главным из которых стал годовой абонемент на следующий сезон.

Но текущий сезон ещё не закрыт. Кататься на горнолыжном курорте можно до конца апреля-начала мая.

Фотолента мероприятия