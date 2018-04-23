Бракамонте: это я всему научил Тарасова и Самедова!

Бывший нападающий «Москвы», «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте поделился мнением о своих бывших одноклубниках по столичной команде.

«Самедов в прошлом сезоне стал чемпионом России. Тарасов, вероятно, выиграет титул в нынешнем. Так это же я всему научил их (смеётся)!

А если серьёзно, очень рад успехам экс-партнёров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.

Набабкин? О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею» — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко

Бракамонте является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории РФПЛ (46 голов). Вместе с Семаком он выступал за «Москву» с 2006 по 2007 год.

Полное эксклюзивное интервью с Эктором Бракамонте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.