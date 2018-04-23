Ещё
Бракамонте: это я всему научил Тарасова и Самедова!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бракамонте: это я всему научил Тарасова и Самедова! 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Бывший нападающий «Москвы», «Ростова» и «Ахмата» Эктор Бракамонте поделился мнением о своих бывших одноклубниках по столичной команде.
«Самедов в прошлом сезоне стал чемпионом России. Тарасов, вероятно, выиграет титул в нынешнем. Так это же я всему научил их (смеётся)!
А если серьёзно, очень рад успехам экс-партнёров, и не только в плане титулов. Меня переполняла гордость, когда «Ростов» побеждал «Баварию». Приятно видеть в еврокубках Набабкина и Самедова, Смольникова и Полоза. Они большие молодцы. Здорово, что парни достигли такого уровня.
Набабкин? О, Кирилл тогда был совсем юн и больше всех страдал от моих подколок. У меня сохранился контакт с Набабкиным и другими ребятами. За всеми слежу по мере возможностей, за всех болею» — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Бракамонте является лучшим бомбардиром среди аргентинских игроков в истории РФПЛ (46 голов). Вместе с Семаком он выступал за «Москву» с 2006 по 2007 год.
Полное эксклюзивное интервью с Эктором Бракамонте читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Чемпионат.com: последние новости
Гол ван Перси помог «Фейеноорду» выиграть Кубок Нидерландов Вратарь России U18: неприятно проигрывать, вели с финнами 4:2 — и уступили «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» перед полуфинальным матчем ЛЕ с «Арсеналом»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба держит слово: заплатил деньги и отплатил «Зениту»3
Россия проиграла в Чехии всё83
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Зарипов предложил переименовать Кубок Гагарина
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение