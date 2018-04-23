Павел Бучневич: «После одной из драк досталось от доктора „Филадельфии“

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ» отметил, что в НХЛ спокойно относятся к дракам. В этом сезоне форвард подрался с Шейном Гостисбеером и Стивеном Стэмкосом

— В этом сезоне вы провели две драки. Не ожидал я от вас такого.

— Соперники-то такие же, как я, из моей весовой категории.

— Но вы отчетливо понимали, что бьетесь не с каким-нибудь Ривзом или Биексой.

— Да вообще не смотрел. Я никому не предлагал драться, все получалось спонтанно. Взять матч с «Филадельфией». Сыграл против соперника в тело, а ему это не понравилось.

— Это же был Шейн Гостисбеер.

— Ага, он мне говорит: «Давай драться». Ну, думаю, давай. Мне правда потом от доктора досталось. Я же как раз после сотрясения и ввязываюсь в драку. Прихожу в раздевалку, а он мне: «Ты что того?».

— И правда.

— Да с «Филадельфией» всегда такие зарубы. Правда, потом все смеялись над боем. Типа, встретились два тяжеловеса. Жиру подъехал говорит: «Ты чемпион в тяжелом весе». Вообще к этим дракам там так спокойно относятся. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

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