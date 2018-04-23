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Павел Бучневич: «После одной из драк досталось от доктора „Филадельфии“
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Павел Бучневич: «После одной из драк досталось от доктора „Филадельфии“ 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ» отметил, что в НХЛ спокойно относятся к дракам. В этом сезоне форвард подрался с Шейном Гостисбеером и Стивеном Стэмкосом.
— В этом сезоне вы провели две драки. Не ожидал я от вас такого.
— Соперники-то такие же, как я, из моей весовой категории.
— Но вы отчетливо понимали, что бьетесь не с каким-нибудь Ривзом или Биексой.
— Да вообще не смотрел. Я никому не предлагал драться, все получалось спонтанно. Взять матч с «Филадельфией». Сыграл против соперника в тело, а ему это не понравилось.
— Это же был Шейн Гостисбеер.
— Ага, он мне говорит: «Давай драться». Ну, думаю, давай. Мне правда потом от доктора досталось. Я же как раз после сотрясения и ввязываюсь в драку. Прихожу в раздевалку, а он мне: «Ты что того?».
— И правда.
— Да с «Филадельфией» всегда такие зарубы. Правда, потом все смеялись над боем. Типа, встретились два тяжеловеса. Жиру подъехал говорит: «Ты чемпион в тяжелом весе». Вообще к этим дракам там так спокойно относятся. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полная версия интервью Павла Бучневича
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