Ярославцы открыли велосезон: по городу проехали 400 человек

В пятый раз в Ярославле прошла «Велоактивация». На Советской площади собралось больше 400 человек, чтобы открыть велосезон.

Перед заездом для участников устроили конкурсы по велотриалу и стритрейсингу.

— Приятно видеть, что ярославцы любят велосипедный спорт и развивают его, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов . — С каждым годом в велопробеге участвует всё больше и больше людей. Мы обязательно будем поддерживать такие традиции, потому что Ярославль за спорт и активный образ жизни.

Участники проехали по городу пять километров и сделали на финише групповое фото.