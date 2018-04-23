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Тюменского бухгалтера Снежану Конопельцеву, которая пропала зимой, нашли мёртвой на берегу Туры
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Тюменского бухгалтера Снежану Конопельцеву, которая пропала зимой, нашли мёртвой на берегу Туры 

72.ru 27 минут назад
Фото: 72.ru
Снежану Конопельцеву, которая пропала 10 января по пути с работы, нашли мёртвой накануне, 22 апреля. Ранее редакция 72.ru сообщала, что женщина работала в тюменской компании бухгалтером. В тот злополучный день она пошла с работы, но до дома так и не дошла. Сначала своими силами её попытались разыскать коллеги, но не смогли. 13 января они обратились в полицию за помощью. После этого появилась информация, что женщина пропадает уже не в первый раз. Она исчезала на десять дней в 2016 году.
Через четыре месяца поиски женщины прекратились. Ее тело нашли на берегу Туры.
— В воскресенье был обнаружен труп, предварительно, Конопельцевой, на берегу реки Тура в районе улицы Анатолия Шакшина. Полицейские провели все необходимые мероприятия, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Установят причину смерти СК, — сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Редакция 72.ru приносит искренние соболезнования семье Снежаны Конопельцевой.
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