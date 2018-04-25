Салах установил рекорд «Ливерпуля» по голам в розыгрыше Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два мяча в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», сообщает ТАСС

Таким образом, Салах установил клубный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше еврокубка. 25-летний египтянин стал первым игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить десять мячей в ходе еврокубкового сезона.