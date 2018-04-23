Эксперт: В контексте ближайших встреч «Локомотива» с «Краснодаром» и «Зенитом» все возможно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» (0:0).

— «Локомотив» сейчас испытывает в каком-то смысле проблемы с функциональной готовностью. Команда очень медленно играет, комбинирует, развивает атаки. В таком темпе тяжело вскрывать защитные ряды соперника, который обороняется всей командой, а такую насыщенную и организованную, как у «Уфы», — невозможно. Единственный острый момент был в начале второго тайма, но Антон Миранчук принял неверное решение. Впрочем, шанс «Уфы», когда после удара Слая выручил Гилерме, виделся даже более голевым. Больше, собственно, и вспомнить особо нечего.

Почему Семин выбрал тактику с двумя опорниками? «Уфа» опасна в контратаках, он хотел создать плотность в средней линии, вдобавок из-за перебора желтых карточек игру пропускал Кверквелия. Как бы то ни было, в перерыве пришлось вносить коррективы.