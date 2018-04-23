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Эксперт: В контексте ближайших встреч «Локомотива» с «Краснодаром» и «Зенитом» все возможно
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Эксперт: В контексте ближайших встреч «Локомотива» с «Краснодаром» и «Зенитом» все возможно 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 27-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» (0:0).
— «Локомотив» сейчас испытывает в каком-то смысле проблемы с функциональной готовностью. Команда очень медленно играет, комбинирует, развивает атаки. В таком темпе тяжело вскрывать защитные ряды соперника, который обороняется всей командой, а такую насыщенную и организованную, как у «Уфы», — невозможно. Единственный острый момент был в начале второго тайма, но Антон Миранчук принял неверное решение. Впрочем, шанс «Уфы», когда после удара Слая выручил Гилерме, виделся даже более голевым. Больше, собственно, и вспомнить особо нечего.
Почему Семин выбрал тактику с двумя опорниками? «Уфа» опасна в контратаках, он хотел создать плотность в средней линии, вдобавок из-за перебора желтых карточек игру пропускал Кверквелия. Как бы то ни было, в перерыве пришлось вносить коррективы.
В золотой гонке снова наметилась интрига, причем нешуточная. "Спартак" имеет возможность сократить отставание до четырех очков, и в контексте ближайших встреч «Локомотива» с «Краснодаром» и "Зенитом" все возможно.
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