Комсомольчанин взял «золото» World Skills

Первое «золото» завоевала сборная команда Хабаровского края на отборочных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2018, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Студент третьего курса Комсомольского-на-Амуре Губернаторского авиастроительного колледжа Антон Михайлов стал победителем в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники». Как отмечают организаторы, поскольку конкурсантов в этом направлении не так много, золото в отборочных соревнованиях приравнивают к победе в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы».

— Наш студент показал лучший результат в своей компетенции. Он очень целеустремлённый парень, как и мастер, который готовил его к соревнованиям, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор Комсомольского-на-Амуре Губернаторского авиастроительного колледжа (Межрегионального центра компетенций) Вера Аристова . — Чемпионат продолжится до конца недели, ещё три дня потребуется экспертам для проведения измерений. На нашей площадке и в лесопромышленном колледже соревнуются около 200 участников со всей страны.

В сборную Хабаровского края вошли 62 молодых профессионала и 44 эксперта. В настоящее время они соревнуются в сорока компетенциях чемпионата в 15 регионах России.