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Комсомольчанин взял «золото» World Skills
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Комсомольчанин взял «золото» World Skills 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Первое «золото» завоевала сборная команда Хабаровского края на отборочных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2018, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Студент третьего курса Комсомольского-на-Амуре Губернаторского авиастроительного колледжа Антон Михайлов стал победителем в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники». Как отмечают организаторы, поскольку конкурсантов в этом направлении не так много, золото в отборочных соревнованиях приравнивают к победе в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы».
— Наш студент показал лучший результат в своей компетенции. Он очень целеустремлённый парень, как и мастер, который готовил его к соревнованиям, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор Комсомольского-на-Амуре Губернаторского авиастроительного колледжа (Межрегионального центра компетенций) Вера Аристова. — Чемпионат продолжится до конца недели, ещё три дня потребуется экспертам для проведения измерений. На нашей площадке и в лесопромышленном колледже соревнуются около 200 участников со всей страны.
В сборную Хабаровского края вошли 62 молодых профессионала и 44 эксперта. В настоящее время они соревнуются в сорока компетенциях чемпионата в 15 регионах России.
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