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На омской границе задержали крупную партию сухофруктов
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На омской границе задержали крупную партию сухофруктов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Накануне, 20 апреля, специалисты Россельхознадзора в Исилькульском районе Омской области задержали грузовой автомобиль. Он вёз из Казахстана в Барнаул 20 тонн орехов и сухофруктов.
«При проверке сопроводительных документов установлено, что на часть задержанной партии отсутствует исходный фитосанитарный сертификат страны происхождения (Узбекистан), что является нарушением Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что груз вернули обратно в Казахстан.
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