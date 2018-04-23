На омской границе задержали крупную партию сухофруктов

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Накануне, 20 апреля, специалисты Россельхознадзора в Исилькульском районе Омской области задержали грузовой автомобиль. Он вёз из Казахстана в Барнаул 20 тонн орехов и сухофруктов.

«При проверке сопроводительных документов установлено, что на часть задержанной партии отсутствует исходный фитосанитарный сертификат страны происхождения (Узбекистан), что является нарушением Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 12», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что груз вернули обратно в Казахстан.