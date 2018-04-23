В Ростове пройдут международные казачьи Шермиции

С 30 апреля по 2 мая впервые в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на территории этнопарка «Кумжи» пройдут международные казачьи Шермиции. Мероприятие будет приурочено к вековому юбилею донского флага.

Шермиции — «примерные бои, устраиваемые на праздниках» донскими казаками. Утром в понедельник зрителей ждет майдан, молебен, освящение оружия, исполнение гимна и поднятие флага. Тематические площадки начнут работать с 12 часов. На них собравшиеся смогут увидеть конную рубку на скорость, фехтование на шашках и пиках, игру в айданы, стрельбу из традиционного лука и рубку мишеней шашкой в пешем строю. Также здесь будут выступления фольклорных коллективов, ремесленные мастер-классы, лучный тир, катание на лошадях, и, наконец, будет представлена национальная кухня нижнего Дона.

1 мая, во второй день мероприятия, покажут, как казачат сажают на коня. Также в этот день пройдет Открытый кубок области по джигитовке, Международный турнир по борьбе на поясах и Международный турнир по кулачному бою. В завершающий день пройдет Фестиваль донской селедки, а также командные показательные выступления по джигитовке.

Этнокомплекс «Кумжа» находится рядом с дорогой, которая ведет в сторону Колузаево. В встречах мероприятия в социальных сетях был создан раздел для тех, кто хочет найти себе попутчика на мероприятие.