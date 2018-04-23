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Болельщик устроил драку с полицейскими в «Татнефть Арене»
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Болельщик устроил драку с полицейскими в «Татнефть Арене» 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: e-Kazan.ru  Вчера в «Татнефть Арене» болельщик устроил драку с полицейскими. Мужчина предчувствовал победу «Ак Барса» на Кубке Гагарина и начал радоваться заранее.
Нетрезвый болельщик начал дебош перед матчем. Он начал выкрикивать нечленораздельные оскорбления в никуда. Это заметили полицейские. Сначала дебошира попытались успокоить двое полицейских. Не вышло. Поэтому к ним присоединились еще двое. Мужчину увели еще до начала матча. Видимо, победу «Ак Барса» он так и не увидел.
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