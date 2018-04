Объявлены победители фестиваля «Белый Квадрат»

Фестиваль «Белый квадрат», прошедший в Минске в юбилейный десятый раз, подвел итоги.

О том, какие российские работы получили одобрение членов жюри, в нашем обзоре результатов.

CREATIVITY F. FILM F1 TV Золото Серия работ Everybody Loves Сrabs, работы Echo, Husband и Jokes агентство Voskhod, Россия

Бронза

работа Letter to Santa, агентство SLAVA, Россия

работа The Castle, агентство Publicis Communications Russia, Россия

работа The Room, агентство Publicis Russia, Россия

работа When you need…, агентство Friends Moscow, Россия

F2 Online

Золото работа Year in Search 2017, агентство SLAVA, Россия

работа Cat Addiction, агентство BBDO Russia group, Россия

Серебро

работа The Catboy and New Year, агентство Svetly Story, Россия

Бронза

работа Gryazino running club, агентство MORE (BBDO Group), Россия

работа Letter to Santa, агентство SLAVA, Россия

P. PRINT P1 Print

Серебро

работа UNEXPECTED IKEA, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

Бронза

Серия работ Captured by Nature, работа Monkeys и Polar bears, агентство MullenLowe Moscow, Россия

R. RADIO & AUDIO R1 Radio & Audio

Бронза

работа Radio Crashes, агентство Voskhod, Россия

O. OUTDOOR O1 Outdoor

Золото

работа Braille-art, агентство Possible Moscow, Россия

работа Honey Thank You for PlayStation 4, агентство TutkovBudkov, Россия

работа SBERBANK . NEIGHBORHOODS, агентство GOOD Moscow, Россия

K. INTEGRATED K1 Campaigns

Золото

работа SBERBANK. NEIGHBORHOODS, агентство GOOD Moscow, Россия

Бронза

работа Beyond The Capitals, агентство SLAVA, Россия

K2 Digital & Social

Серебро

работа Adopt a sticker, агентство Possible Moscow, Россия

Бронза

работа Beyond The Capitals, агентство SLAVA, Россия

K3 Viral campaign

Золото

работа Year in Search 2017, агентство SLAVA, Россия

K5 Image campaign

Серебро

работа UNEXPECTED IKEA, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

K6 Low budget campaign

Золото

работа Adopt a sticker, агентство Possible Moscow, Россия

Бронза

работа Promo site for the Сosmonautics day for S7 , агентство CreativePeople, Россия

N. BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT N1 Visual branded content

Золото

работа The voice of the sea, агентство Red Pepper Creative, Россия

Серебро

работа America, goodbye!, агентство Red Pepper Creative, Россия

работа Everybody Loves Crabs, агентство Voskhod, Россия

Бронза

работа Mgzavrebi — Promise! из серии Samsung YouTube TV, агентство Cheil | Red Pepper Film, Россия

работа Year in Search 2017, агентство SLAVA, Россия

работа Over the Horizon: Olympic Flame, агентство Cheil | Red Pepper Film, Россия

N2 Audio branded content

Золото

работа SNICKERS HUNGRY REMIX, агентство BBDO Russia group, Россия

N3 Interactive branded content

Серебро

работа Earth 2050, агентство Possible Group, Россия

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

работа SNICKERS HUNGRY REMIX, агентство BBDO Russia group, Россия

Бронза

работа EQTcode, агентство Friends Moscow, Россия

работа SNICKERS «WHAT THE FAIL AWARDS», агентство BBDO Russia group, Россия

N5 Brand experience

Бронза

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

работа MTS . Real Games, агентство Isobar Moscow, BBDO, Россия

BRANDING B. COMMUNICATION DESIGN B1 Logo

Серебро

работа Russia, АБКР, Россия

Бронза

работа Riforma, агентство Suprematika, Россия

B2 Corporate identity

Золото

работа Russia, АБКР, Россия

Серебро

работа Both fish and meat, агентство LOVEMEDO branding agency, Россия

Бронза

работа Galamart, агентство Depot WPF, Россия

B3 Calendar

Бронза

работа SHOW EVERYONE WHAT KIND OF BREED YOU ARE, агентство ART GROOVE, Россия

B4 Multi-page editions

Бронза

работа #1917LIVE: What if Twitter existed 100 years ago?, RT, Россия

B6 Brand environment & experience design

Бронза

работа The New Lamborghini Urus Launch, агентство DEPARTÁMENT, Россия

X. PACKAGING DESIGN X1 Packaging of foodstuffs

Серебро

работа Beer «Vrach», агентство Bruno Agency, Россия

работа VALAAM, агентство Depot WPF, Россия

Бронза

работа 648°, агентство: OTVETDESIGN, Россия

X2 Packaging of non-food products

Бронза

работа Simple Rules, агентство Depot WPF, Россия

Q3 Design of virtual promo-tools

Золото

работа [VR] alism, агентство Progression, Россия

Серебро

работа SBERBANK. NEIGHBORHOODS, агентство GOOD Moscow, Россия

MARKETING A. PROMO & ACTIVATION A1 Use of promo (mediums & experience)

Серебро

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

работа SBERBANK. NEIGHBORHOODS, агентство GOOD Moscow, Россия

A2 Strategy

Золото работа 1st Grrrade, агентство BBDO Russia group, Россия

A3 Campaign

Бронза

работа True New Year tangerines, агентство Instinct (BBDO Group), Россия

A4 Digital & Social

Серебро

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

работа SNICKERS HUNGRY REMIX, агентство BBDO Russia group, Россия

Бронза

работа Airports Namesakes, агентство Smetana, Россия

A5 Low budget project

Золото

работа Car Curling, агентство Voskhod, Россия

C. PR C1 Strategy

Бронза

работа Given to everyone, агентство TWIGA Communication group, Россия

работа Radio Crashes, агентство Voskhod, Россия

C2 Campaign

Бронза

работа Breaking Point, агентство e:mg, Россия

работа The Shawerma-Shaurma Column, агентство Granat communications, Россия

C3 Digital & Social

Бронза

работа Airports Namesakes, агентство Smetana, Россия

H. DIRECT

H2 Campaign

Золото

работа SBERBANK. NEIGHBORHOODS, агентство GOOD Moscow, Россия

Серебро

работа 1st Grrrade, агентство BBDO Russia group, Россия

H3 Digital & Social

Бронза

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

M. MEDIA M1 Use of media channel

Золото

работа Radio Crashes, агентство Voskhod, Россия

Серебро

работа SNICKERS HUNGRY REMIX, агентство BBDO Russia group, Россия

M5 Guerrilla marketing

Бронза

работа Car Curling, агентство Voskhod, Россия

CREATIVE EFFECTIVENESS E1 Creative effectiveness

Золото

работа 1st Grrrade, агентство BBDO Russia group, Россия

Серебро

работа Coffee is not a drug, агентство Possible Group, Россия

Бронза

работа Given to everyone, агентство TWIGA Communication group, Россия

работа SNICKERS HUNGRY REMIX, агентство BBDO Russia group, Россия

DIGITAL D1 Websites

Золото

работа Earth 2050, агентство Possible Group, Россия

Серебро

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

D2 Interactive projects

Бронза

работа RUNTOSCROLL, агентство Friends Moscow, Россия

D4 Web banners

Серебро

работа World Cup Draw Hijack, агентство MullenLowe Moscow, Россия

D5 Integrated digital campaign

Серебро

работа SNICKERS «WHAT THE FAIL AWARDS», агентство BBDO Russia group, Россия

D6 Viral campaign

Бронза

работа How Kaspersky has created a pig squeal?, агентство GREAT, Россия

D7 Social

Серебро

работа #1917LIVE: What if Twitter existed 100 years ago?, RT, Россия

Бронза

работа Beyond The Capitals, агентство SLAVA, Россия

работа Twitch Goal Celebrator, агентство Red Keds, Россия

D8 Branded tech and innovations

Серебро

работа Twitch Goal Celebrator, агентство Red Keds, Россия

G. MOBILE G3 Bot usage

Золото

работа Adopt a sticker, агентство Possible Moscow, Россия

G4 AR / VR Золото

работа Enter The HuMachine, агентство Possible Group, Россия

T. CREATIVE DATA T1 Data driven targeting

Золото

работа Dry Shampoo, агентство Initiative Russia, Россия

SOCIAL ADVERTISING S. SOCIAL ADVERTISING S4 Socially-oriented project / campaign

Серебро

работа 1st Grrrade, агентство BBDO Russia group, Россия

работа Vulnerability Index, агентство Action, Россия

Бронза

работа OAR, агентство DDVB, Россия

ПРИЗ СМИ Золото

работа Year in Search 2017, агентство SLAVA, Россия

работа Gryazino running club, агентство MORE (BBDO Group), Россия

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ МАРКЕТИНГА ЗА САМОГО СМЕЛОГО КЛИЕНТА, ЗА САМОЕ СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

работа Radio Crashes, агентство Voskhod, Россия

АГЕНТСТВО ФЕСТИВАЛЯ: Восход, Россия

ГРАН ПРИ работа Corpus IT School Identity, агентство Voskhod, Россия

работа Car Curling, агентство Voskhod, Россия