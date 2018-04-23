Обострение в чемпионской гонке. «Локо» не прошел оборону «Уфы»

Нас ждет феерическая концовка

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли в своем материале отметил, что ничья на «РЖД Арене» позволит нам насладиться феерической концовкой чемпионата.

«Не называл бы результат матча на «РЖД Арене» сенсацией. Что «Локомотив», как и любая другая команда Юрия Семина , не очень хорошо умеет преодолевать оборонительные бастионы, ни для кого не тайна. Как и то, что «Уфа» Сергея Семака умеет их выстраивать.

"Автобус" гости не выкатывали, напротив, пытались контратаковать при возможности. Просто высокий прессинг и предельная концентрация на своей половине поля. Моментов за весь матч было создано очень мало, и не сказал бы, что хозяева в этом плане больше преуспели.

Словом, дуайен нашего тренерского цеха по прозвищу Сема и восходящая звезда корпорации отечественных наставников Сэм воскресным вечером в Черкизове сильнейшего не выявили. И вот теперь концовка нас поджидает просто феерическая!», — отмечает Бавли.

«Локо» проще играть с фаворитами

Корреспондент портала Sport24 Леонид Волотко подчеркнул тот факт, насколько сложно даются «Локомотиву» матчи против команд, которые считаются середняками или аутсайдерами.

«С «Ахматом» лидер угробил два выхода один на один и устроил краш-тест перекладине в самой концовке — идеальный сценарий, чтобы объяснить ничью «не нашим днем». Один минус — игру в атаке эти слова не улучшают.

С «Уфой» у «Локо» не было не то что выходов один на один, но и вообще голевых моментов. Единственный шанс в самом начале второго тайма запорол Антон Миранчук, не попав в ближний угол с передачи брата. Семин отреагировал так эмоционально, будто его команда упустила титул: пнул пластиковую бутылку с водой так сильно, что она улетела прямо на поле. Коучу пришлось бежать за ней самому и с виноватым видом вернуться на скамейку.

Во втором тайме «Локомотив» поменял тактику с помощью записки, которую Семин передал через Эдера (португалец вышел в пару к Фарфану), но глобально это ничего не изменило: лидер просто не понимал, что делать с 11 игроками «Уфы», которые не выходили дальше своей штрафной.

Это странно, но «Локомотиву» проще играть с «Краснодаром», "Зенитом" и тульским «Арсеналом» (3 матча, 9 очков), чем с «Тосно», «Амкаром» и «Уфой» (6 матчей, 4 очка). Для чемпионства Семину нужны 5 очков в трех матчах. Если, конечно, "Спартак" завтра сам все не испортит», — замечает Волотко.

Нужно побеждать

Автор «Советского спорта» Игорь Зетилов заметил, что одними ничьими «Локомотив» не может обойтись на финише сезона, если хочет стать чемпионом.

«Супермоменты оставались только в фантазиях болельщиков до 73-й минуты. Игбун (именно он принес победу «Уфе» в первом круге чемпионата России) прекрасно бил в касание после прострела с правого фланга, мяч скользнул по влажной траве — Гилерме вытянулся и взял мяч намертво!

Вратарь «Локо» очень хотел победить: получил даже «горчичник» за выпрашивание углового (в концовке желтый свет увидел и Беленов v за затяжку времени), а на 87-й минуте даже прибежал к центру поля, чтобы помочь команде начать решающий штурм. А вот он никак не получался. Лидер чемпионата России гораздо лучше творит быстрые контратаки.

После этой ничьи «Локо» сделал совсем маленький шажок к возможному третьему чемпионству. Задача не меняется: осталось три матча и нужно набрать пять очков, то есть, ничьими не отделаться — нужно побеждать! А календарь легкой жизни не обещает: «Зенит» (дома), «Краснодар» и «Арсенал» в гостях», — напоминает Зетилов.

«Железнодорожники» притормозили

Журналист «Спорт-Экспресса» Юлия Яковлева тоже написала о том, что «Локомотив» дал шанс своим конкурентам.

«Единственным шансом забить в первом тайме были стандартные положения. Но так идеально, как во встрече с «Динамо», удары со штрафных не получались. Уфимцы вообще не угрожали воротам Гильерме и большую часть времени провели на своей половине поля. Неприятным сюрпризом стала игра братьев Миранчуков. Оба часто ошибались в передачах, и почти не помогали Фарфану с Фернандешем в созидании.

Может, именно поэтому Юрий Семин сделал замену уже в перерыве. Братья на поле остались. Зато вместо Тарасова появился главный универсал команды Александр Коломейцев . Впрочем, игра братьев от этой перестановки сильно не изменилась, Антон Миранчук запорол хороший момент. И уже через пять минут был заменен на Эдера. Семин решился пробить «Уфу» португальским тараном. Но и свежий форвард проблемы не решил. «Локо» крайне редко пробирался в штрафную «Уфы». Зато гости создали самый опасный момент в матче. От позора московскую команду спас Гильерме.

"Локомотив" затормозил перед финишем. На прошлой неделе он сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а теперь — с «Уфой». Или после мучений с середняками «Локо» выдаст два суперматча с «Краснодаром» и «Зенитом»? В любом случае чемпионская гонка вновь обострилась», — пишет Яковлева.