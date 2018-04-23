Шанцев: ХК «Динамо» с большой долей вероятности проведет сезон-2018/19 в «Парке легенд»

Ранее пресс-служба «ВТБ-Арены» в Петровском парке, которая представляет собой комплекс из футбольного и хоккейного стадионов под одной крышей, сообщала, что «Динамо» сможет начать новый сезон в новом дворце.

"Мы отработали наш проект договора с «ВТБ Ледовым дворцом», на котором играли минувший сезон, и послали им на подпись договор на следующий сезон. По всей видимости, мы продолжим играть в этом дворце, потому что арена в Петровском парке не готова", — сказал Шанцев.

Решение «Динамо» связано с тем, что пока у клуба нет ни одного документа, позволяющего ввести арену в эксплуатацию, отметил Шанцев. «Для того, чтобы определить, готово там все или нет, нужен акт ввода арены в эксплуатацию, заключение МВД о безопасности, паспорт безопасности. Надо, чтобы объект был включен в реестр спортивных сооружений Минспорта , а никто сегодня не подпишет ни одного договора, если что-то сделано не так или не доделано. История с „Зимней вишней“ у всех перед глазами», — сказал Шанцев.

"У нас пока ни одного из этих документов нет, и управляющая компания арены не может с нами заключить договор, поскольку она еще не является собственником этой арены. Этот объект не включен в реестр имущества, и на него нет свидетельства. Без этого нельзя подписывать договор, которого к нам даже не поступало", — добавил он. «Динамо» играет на «ВТБ Ледовом дворце» с 2015 года, ранее домашней ареной бело-голубых была Малая спортивная арена «Лужников».