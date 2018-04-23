Россияне гарантировали себе 15 медалей на первенстве Европы по боксу

По итогам четвертого и пятого соревновательных дней первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет в Розето-дельи-Абруцци (Италия) пятнадцать российских боксеров вышли в полуфинал, гарантировав себе медали турнира.

Полуфиналы пройдут 24 апреля, финалы — 25 апреля.