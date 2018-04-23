Ещё
Россияне гарантировали себе 15 медалей на первенстве Европы по боксу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне гарантировали себе 15 медалей на первенстве Европы по боксу 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
По итогам четвертого и пятого соревновательных дней первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет в Розето-дельи-Абруцци (Италия) пятнадцать российских боксеров вышли в полуфинал, гарантировав себе медали турнира.
В полуфинал вышли Дмитрий Батяй (49 кг), Илья Попов (64), Джамбулат Бижамов (69 кг), Даниил Тетерев (75 кг), Руслан Колесников (81 кг), Игорь Федоров (91 кг), Алексей Дронов (+91 кг), а также юниорки Ксения Бесчастнова (48 кг), Любовь Шарапова (51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (60 кг), Ланна Малюганова (64 кг), Кабакова Ангелина (69 кг), Анастасия Шамонова (75 кг) и Юлия Арефьева (+81 кг).
Полуфиналы пройдут 24 апреля, финалы — 25 апреля.
Спорт-Экспресс: последние новости
Валерий Шанцев: "Динамо", по всей видимости, продолжит играть в в "ВТБ Ледовом дворце" Гусев станет генеральным менеджером "Югры" СМИ: "Реал" готов выложить за Салаха 200 миллионов евро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе1
«Реал» готов выложить за Салаха 200 миллионов евро
Дзюба посвятил гол в ворота «Зенита» своему сыну1
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение