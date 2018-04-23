Россияне гарантировали себе 15 медалей на первенстве Европы по боксу 

По итогам четвертого и пятого соревновательных дней первенства Европы по боксу среди юниоров 17-18 лет в Розето-дельи-Абруцци (Италия) пятнадцать российских боксеров вышли в полуфинал, гарантировав себе медали турнира.
В полуфинал вышли Дмитрий Батяй (49 кг), Илья Попов (64), Джамбулат Бижамов (69 кг), Даниил Тетерев (75 кг), Руслан Колесников (81 кг), Игорь Федоров (91 кг), Алексей Дронов (+91 кг), а также юниорки Ксения Бесчастнова (48 кг), Любовь Шарапова (51 кг), Валерия Родионова (57 кг), Нунэ Асатрян (60 кг), Ланна Малюганова (64 кг), Кабакова Ангелина (69 кг), Анастасия Шамонова (75 кг) и Юлия Арефьева (+81 кг).
Полуфиналы пройдут 24 апреля, финалы — 25 апреля.