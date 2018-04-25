Более 1 млн рублей затратят на информационные павильоны ЧМ-2018 в Ростове

Более 1 млн рублей предполагается затратить на организацию работы информационных павильонов ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

Как сообщает RosTender.info, дирекция по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в донской столице проводит тендер на организацию работы павильонов во время тестовых матчей на «Ростов-Арене», которые состоятся 29 апреля и 13 мая.

Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля. В тот же день будет выбран его победитель.

Сообщается, что в павильонах будут установлены стенды и стойки, где можно будет взять брошюры с информацией о матчах и правилах ЧМ-2018, в том числе о расписании работы автобусов-шаттлов, ограничении движения транспорта и особенностях прохода на территорию стадиона.

Кроме того, посетители павильонов смогут принять участие в соревнованиях по настольному футболу и викторинах, а также нанести аквагрим с символикой чемпионата.