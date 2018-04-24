Будут ли казаки участвовать в охране порядка на ЧМ-2018 по футболу?

Вы уже писали, чем Ростов собирается удивлять гостей города во время мундиаля. Но о казаках не упоминали. Неужели, они останутся в стороне?

Казаки, как одна из визитных карточек Дона, обязательно проявят себя во время долгожданного турнира.

Например, охранять Левбердон и аэропорт будут 30 конников из казачьих дружин.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, необычный патруль будет следить за порядком верхом на гнедых скакунах, что само по себе удивительно.

Также в дни мундиаля для болельшиков из разных стран проведут конные разводы, чтобы желающие смогли увидеть ритуал заступления на службу.

К тому же каждый из конников владеет джигитовкой, так что гости дон­ской столицы смогут увидеть и маленькое представление.

Всего же дежурить во время грядущего чемпионата мира по футболу будут около 200 казаков.