На популяризацию ЧМ-2018 в Ростове направят 1,5 млн руб

В Ростове-на-Дону на популяризацию среди жителей Чемпионата мира по футболу-2018 пройдет два мероприятия, причем одно из них — уже до 1 мая. Это следует из материалов, опубликованных Дирекцией по подготовке к проведению ЧМ-2018 на портале госзакупок. На эти цели из бюджета города выделено 1,5 млн руб.

Первое мероприятие должно пройти на Театральной площади. Подрядчику предстоит установить тентовую конструкцию, обеспечить брендирование поверхностей тентов в символике чемпионата мира по футболу, обустроить фотозону, организовать работу ведущего и развлекательные мероприятия с розыгрышем призов. Аналогичное мероприятие также пройдет непосредственно перед началом ЧМ-2018.