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На популяризацию ЧМ-2018 в Ростове направят 1,5 млн руб
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На популяризацию ЧМ-2018 в Ростове направят 1,5 млн руб 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону на популяризацию среди жителей Чемпионата мира по футболу-2018 пройдет два мероприятия, причем одно из них — уже до 1 мая. Это следует из материалов, опубликованных Дирекцией по подготовке к проведению ЧМ-2018 на портале госзакупок. На эти цели из бюджета города выделено 1,5 млн руб.
Первое мероприятие должно пройти на Театральной площади. Подрядчику предстоит установить тентовую конструкцию, обеспечить брендирование поверхностей тентов в символике чемпионата мира по футболу, обустроить фотозону, организовать работу ведущего и развлекательные мероприятия с розыгрышем призов. Аналогичное мероприятие также пройдет непосредственно перед началом ЧМ-2018.
До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 51 день. В Ростове-на-Дону состоится четыре групповой серии и один матч 1/8 финала. Послами ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону являются модель Виктория Лопырева, рэпер Баста, телеведущий Дмитрий Дибров и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартарес Самургашев. Талисманом игр был выбран волк Забивака.
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