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Во время ЧМ-2018 в Ростове организуют три перехватывающие парковки
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Во время ЧМ-2018 в Ростове организуют три перехватывающие парковки 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Три перехватывающие парковки на 4 тыс. машин организуют в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.
"На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 будет организуем перехватывающие парковки на 4 тыс. мест на парковках торговых центров «Мегамаг» (возле стадиона «Ростов-Арена»), «Мега» и старого аэропорта", — сказал он.
По его словам, для значительного увеличения пропускной способности в дни матчей планируется организовать восемь маршрутов шаттлов-автобусов. Автобусы — всего более 100 — также будут по необходимости курсировать от нового аэропорта Платов до стадиона.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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