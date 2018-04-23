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Экс-вратарь «Спартака» надеется увидеть Глушакова в запасе на матч с «Ахматом»
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Экс-вратарь «Спартака» надеется увидеть Глушакова в запасе на матч с «Ахматом» 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший вратарь московского "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между красно-белыми и грозненским «Ахматом». По мнению эксперта, капитан московской команды должен начать встречу на скамейке запасных.
"Вряд ли следующая игра с «Ахматом» что-то предопределит, и он измениться, но все равно необходимо провести работу для того, чтобы вернуть себе доверие тренера. Через работу на тренировках это можно будет сделать. Если он и получит шанс в этой игре, то максимум — во второй тайме при выходе на замену. Всегда так было и всегда так будет: если сыграл неудачный матч — следующий нужно начать со скамейки", — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».
Кроме того, экс-вратарь «Спартака» и «Локомотива» отметил, что красно-белые продолжают борьбу за чемпионство.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 23 апреля на стадионе «Открытие Арена» в 19:30 мск.
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