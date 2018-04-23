Руслан Нигматуллин — о Глушакове: «Всегда так было — если сыграл неудачный матч, следующий нужно начать со скамейки»

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» заявил, что хавбек красно-белых Денис Глушаков вряд ли выйдет в стартовом составе на матч с «Ахматом». В полуфинале Кубка России против «Тосно» Глушаков не смог реализовать свою попытку в серии послематчевых 11-метровых ударов и взял на себя вину за поражение «Спартака».

— Вряд ли следующая игра с «Ахматом» что-то предопределит, и он измениться, но все равно необходимо провести работу для того, чтобы вернуть себе доверие тренера, — считает Нигматуллин. — Через работу на тренировках это можно будет сделать. Если он и получит шанс в этой игре, то максимум — во второй тайме при выходе на замену. Всегда так было и всегда так будет: если сыграл неудачный матч — следующий нужно начать со скамейки.

Игра будет непростой. «Ахмат» отобрал очки у «Локомотива», может отобрать их и у «Спартака». На таком негативном фоне после вылета из Кубка России это возможно. Однако «Спартаку» нужно побеждать, если, конечно, он уже не уверовал, что «Локомотив» чемпион. ( Игорь НОВИКОВ

Спартак М — Ахмат