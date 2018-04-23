Торговый центр «Звезда» приостановил работу в Нижнем Новгороде

Центр семейного досуга и отдыха «Звезда» по адресу проспект Молодежный, 2а приостановил работу в Нижнем Новгороде.

Как сообщают нижегородцы, он не работает с субботы,.21 апреля.

На страничке «Звезды» в одной из социальных сетей сообщалось, что центр закрыт до 23 апреля.

Как рассказали в понедельник утром корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сотрудники центра, он по-прежнему закрыт.

«Мы откроемся, когда пройдем пожарную проверку», — заявил телефонный собеседник, отметив, что дата открытия пока не известна.

Фото: соцсети