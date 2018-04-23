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Торговый центр «Звезда» приостановил работу в Нижнем Новгороде
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Торговый центр «Звезда» приостановил работу в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Центр семейного досуга и отдыха «Звезда» по адресу проспект Молодежный, 2а приостановил работу в Нижнем Новгороде.
Как сообщают нижегородцы, он не работает с субботы,.21 апреля.
На страничке «Звезды» в одной из социальных сетей сообщалось, что центр закрыт до 23 апреля.
Как рассказали в понедельник утром корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сотрудники центра, он по-прежнему закрыт.
«Мы откроемся, когда пройдем пожарную проверку», — заявил телефонный собеседник, отметив, что дата открытия пока не известна.
Фото: соцсети
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