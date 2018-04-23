О’Салливан, Картер, Уилсон вышли во второй круг ЧМ по снукеру, Селби выбыл 

В Шеффилде проходит чемпионат мира по снукеру. Стали известны несколько участников второго раунда. В частности, в первый день турнира потерпел поражение действующий чемпион англичанин Марк Селби, проигравший своему соотечественнику Джо Перри со счётом 4:10. Во второй раунд смогли пройти Ронни О’Салливан, Али Картер, Кайрен Уилсон и Лю Хаотянь.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд Марк Селби (Англия) — Джо Перри (Англия) — 4:10. Ронни О’Салливан (Англия) — Стивен Магуайр (Шотландия) — 10:7. Али Картер (Англия) — Грэм Дотт (Шотландия) — 10:8. Кайрен Уилсон (Англия) — Мэттью Стивенс (Уэльс) — 10:3. Лю Хаотянь (Китай) — Марко Фу (Гонконг) — 10:5. Шон Мёрфи (Англия) — Джейми Джонс (Уэльс) — 5:4 (после первой сессии). Марк Аллен (Северная Ирландия) — Лиам Хайфилд (Англия) — 6:3 (после первой сессии).