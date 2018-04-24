Проворов, Задоров, Панарин и Наместников могут пропустить ЧМ-2018

В сборную России вызывают даже травмированных игроков из НХЛ. Это правильно?

Первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли освободил для сборной России сразу несколько энхаэловцев. Расклад для тренерского штаба Ильи Воробьёва вырисовывался почти идеальный. Но тут вмешались травмы.

Травма на травме: от Тарасенко до Панарина

Началось всё с того, что Владимир Тарасенко сразу после окончания сезона перенёс операцию на плече. Вслед за ним в сборную из-за травм не вызвали Виктора Антипина Ивана Барбашёва . Это не стало ни сенсацией, ни трагедией. О том, что у магнитогорца из «Баффало» сотрясение, было известно давно. Что до партнёра Тарасенко по «Сент-Луису», то даже если бы он был здоров, то вряд ли бы поехал на чемпионат мира. В лучшем случае прошёл бы отбор наравне с Сошниковым, Слепышевым и другими на Евротуре.

Владислав Наместников — другого поля ягода. Во-первых, он универсал. Во-вторых, он играл и на Кубке мира, и на предыдущем чемпионате мира. Концовка сезона выдалась для него смазанной, но в сборной такие игроки наперечёт. Тем более что Артёма Анисимова тренерский штаб решил в Данию не брать. Наместникова вызвали в сборную на медобследование, но, по словам агента Дэна Мильштейна, проблемы форварда с плечом не решатся за пару недель.

Ну а настоящий сериал стартовал по окончании первого раунда Кубка Стэнли. Россияне начали один за другим освобождаться для участия в чемпионате мира, но такими же стройными рядами принялись сворачивать в лазарет. Последний матч с «Питтсбургом» Ивана Проворов провёл кошмарно: «-4» по показателю полезности говорят сами за себя. Но не прошло и суток, как вскрылись причины столь слабой игры одного из сильнейших русских защитников. 20 минут он оборонялся против звена Сидни Кросби с травмой плеча. Как сказал его агент Марк Гандлер , его подопечный «играл без руки».

В тот же день «Колорадо» вылетел вслед за «Филадельфией». И снова последний матч сезона обернулся жирной кляксой для российского защитника. Никита Задоров за минувший год вроде бы превратился в ведущего защитника «Эвеланш», но в решающий момент схватил «-3» и 14 минут штрафа. Провал? Безусловно, если не знать, что здоровяк из Денвера также играл с травмой. Правда, его проблемы со здоровьем не так серьёзны, как у Проворова. А главное, что сам Никита жаждет приехать в Данию. Последним ударом по сборной стала новость о том, что Артемий Панарин доигрывал серию с «Вашингтоном» не совсем здоровым. У лидера «Коламбуса», в отличие от российских защитников, травма нижней части тела, а точнее — колена. Этим можно частично объяснить, что за три последних матча серии он не набрал ни одного очка, а его суммарный показатель полезности составил «-6». Поедет ли Панарин на чемпионат мира, пока непонятно.

Вызов в сборную как повестка в армию

Такая эпидемия травм одновременно удивляет, огорчает и вызывает восхищение. Сложно вспомнить, когда после заокеанских баталий среди русских парней было столько раненых. И то, что каждый из них, будь то Проворов, Задоров или Панарин, доиграли серии до конца — это по-мужски. А вот то, как на их вылет из розыгрыша Кубка Стэнли реагируют в штабе сборной России, вызывает некоторые вопросы. Стоит только прозвучать финальной сирене, как в «твиттере» ФХР появляется соответствующая запись о вызове игрока в национальную команду. Всё это напоминает повестку в армию, которая незамедлительно приходит несчастному призывнику.

К чему такая спешка? Для чего? Со стороны кажется, что федерация пытается себя обезопасить. Прежде всего от лишних вопросов и общественного возмущения. Чуть промедлишь, и тебя завалят вопросами, рассматривают ли тренеры этого кандидата в сборную. Ещё одна версия сводится к тому, чтобы поставить в неудобное положение самого игрока. Делая вызов в национальную команду максимально публичным, ФХР практически не оставляет хоккеистам манёвра для отступления. Либо ты приезжаешь в Новогорск, либо ты предатель родины — примерно так это видится, если не знать внутренней кухни.

Непонятно, почему в таком щепетильном вопросе нельзя сделать паузу. Дать игроку отдышаться, перевести дух, и только потом названивать на тему возможного участия в чемпионате мира. Тем более что до начала турнира в Дании ещё больше недели, время терпит. Этот не тот случай, когда у сборной на носу плей-офф чемпионата мира и она жить не может без вылетевшего в очередной раз Александра Овечкина . Мы же, не обращая внимания на психологическое и физическое состояние игроков, вручаем им повестки, делая из сборной страны подобие армии. Желания выступать за такую сборную это точно не добавляет.

Радулов стоит особняком

Ситуация с Радуловым выбивается из общей картины. Собственно, как на площадке Александр стоит особняком, обладая набором уникальных качеств, так и в жизни. Ни о какой серьёзной травме звезды «Далласа» речи не идёт. Накопившаяся усталость, мелкие болячки — такого добра хватает у многих. Если бы Радулов по-настоящему хотел — он бы приехал. Думается, не будь у него двух золотых медалей Квебека и Берна, ни о каком отказе форвард бы даже не заикнулся.

Но стоит ли осуждать Александра? Если посмотреть на другие сборные, то такие отказы, ничем особо не мотивированные, встречаются сплошь и рядом. К Перу Мортсу однажды не приехало порядка 20 шведских энхаэловцев. В Дании не будет нескольких канадцев во главе с Джонатаном Тейвзом. Для звёзд, которые даже без учёта плей-офф проводят по 82 матча в сезоне, это обычная практика.

Однако и в данном случае ФХР ведёт себя странно. В сборной настаивают на том, чтобы Радулов приехал в Новогорск и прошёл медобследование. Зачем нужны эти формальности, если игрок чёрным по белому сказал, что не горит желанием ехать в Данию? Тот самый конфликт, то ли с Олегом Знарком, то ли с Романом Ротенбергом , родился как раз на этой почве. Ещё в пору выступления за ЦСКА Радулову не понравилось, что ему не верят на слово и чуть ли не обвиняют в том, что он пытается косить от сборной.

Самое смешно в истории с Радуловым то, что ФХР, анонсируя тот самый медосмотр, назвало день прибытия игрока в Россию. Однако уже к тому моменту Александр, как ни в чём не бывало, зажигал с Ольгой Бузовой в Москве на юбилее Ильи Ковальчука . Которому, к слову, без каких-либо склок и скандалов предоставили отдых после напряжённого сезона.

Чем всё это грозит сборной?

В сборной наверняка глубоко выдохнули, когда ничего не услышали о травме Сергея Бобровского . Как показывает практика, без топ-вратаря из НХЛ нашей команде сложно рассчитывать на золото. Нет каких-то больших проблем и с правыми крайними форвардами. Даже без Тарасенко и Радулова на этой позиции есть кому сыграть. Взять хотя бы Евгения Дадонова с Кириллом Капризовым: что тот, что другой могут составить компанию Никите Гусеву в первом звене. Есть Валерий Ничушкин , хотя он вряд ли претендует на высокие звенья.