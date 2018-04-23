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Иржи Секач: «Не до конца залечил травму. Благодарен парням, которые тащили меня»
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Иржи Секач: «Не до конца залечил травму. Благодарен парням, которые тащили меня» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард «Ак Барса» Иржи Секач назвал победу над ЦСКА в финале Кубка Гагарина (1:0, в серии — 4-1) командной. Чешский форвард пропустил игры полуфинала против «Трактора» из-за повреждения и вернулся на лед перед началом решающей стадии плей-офф.
— Я не играл в полную силу, не до конца залечил травму, — цитирует Секача пресс-служба «Ак Барса». — Но я делал все, что мог для команды. Благодарен парням, которые тащили меня. Это была невероятная командная победа.
В этой регулярке Секач принял участие в 50 матчах, набрав 42 (16+26) очков. В плей-офф в его активе 13 (4+9) баллов за результативность в 15 играх.
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Иржи Секач: «Я не играл в полную силу, не до конца залечил травму. Но я делал все, что мог для команды. Благодарен парням, которые тащили меня. Это была невероятная командная победа». #АкБарсЧемпион #Чемпионы #КубокГагарина pic.twitter.com/x3JNtzPXnt
— ХК Ак Барс (@hcakbars) 23 апреля 2018 г.
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