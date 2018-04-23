Хоккеист Илья Ковальчук продал свой авто, чтобы помочь алтайскому подростку 

Хоккеист Илья Ковальчук продал свой автомобиль, чтобы помочь мальчику из Алтайского края.
Из-за саркомы 13-летнему Якову Лобченко требуется эндопротезирование сустава и услуги по реабилитации. Для бабушки, которая одна воспитывает ребенка в селе Первомайское Алтайского края, сумма 2,7 млн рублей — неподъемная.
Когда историю Якова узнал олимпийский чемпион, игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук, он решил продать свой BMW X5, который ему подарили за победу в Олимпиаде в Южной Корее. Машину купил Артемий Панарин, форвард «Коламбуса», сообщает Агентство социальной информации. «Яшина бабушка плакала от счастья, все поздравляли мальчика — надежда на спасение обрела реальность», — рассказала председатель фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко.