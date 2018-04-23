Хоккеист Илья Ковальчук продал свой авто, чтобы помочь алтайскому подростку

Хоккеист Илья Ковальчук продал свой автомобиль, чтобы помочь мальчику из Алтайского края.

Из-за саркомы 13-летнему Якову Лобченко требуется эндопротезирование сустава и услуги по реабилитации. Для бабушки, которая одна воспитывает ребенка в селе Первомайское Алтайского края, сумма 2,7 млн рублей — неподъемная.