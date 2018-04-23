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Ковальчук отдал деньги за подаренный автомобиль фонду «Спаси жизнь» на благотворительность
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Ковальчук отдал деньги за подаренный автомобиль фонду «Спаси жизнь» на благотворительность 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 23 апреля. Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук отдал деньги за продажу подаренного за золотую медаль на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане автомобиля на лечение подопечного благотворительного фонда «Спаси жизнь» Якова Любченко. Об этом сообщается на сайте фонда.
В финале Игр-2018 команда олимпийских атлетов из России победила сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами. После Игр премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил победителям и призерам Олимпиады ключи от автомобилей. Позже Ковальчук сообщил, что продал BMW X5 за 7,1 млн рублей нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Артемию Панарину, а вырученные средства направит на благотворительность.
Выбранным человеком оказался 13-летний Яков Любченко, спасти жизнь которому может только полная замена сустава в ноге. За полученные деньги мальчику будет сделан специальный эндопротез, операция и необходимая реабилитация, которые вместе оцениваются в 2,7 млн рублей. В ответ на пожертвование Ковальчук получил в подарок детские рисунки и фирменные настенные часы фонда «Спаси жизнь» с девизом «Время добрых дел».
"Мы ехали дарить подарок и не ожидали, что сами уедем с подарками", — сказал Ковальчук по окончании встречи.
Решение продать автомобиль, подаренный за медали на ОИ-2018, также приняли фигуристка Екатерина Боброва и фристайлист Илья Буров.
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