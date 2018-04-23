Курская «Инвента» проиграла «Казаночке» первый матч за седьмое место в российской Премьер-лиге

В субботу в Казани в первом матче серии за 7-8-е места чемпионата России по баскетболу в женской Премьер-лиге курская «Инвента» уступила местной «Казаночке» — 59:73 и проигрывает в серии — 0:1 Курские девчата хорошо начали встречу и после первого периода были впереди — 11:15. Но во второй четверти хозяйки паркета перехватили инициативу и лидировали к большому перерыву — 32:26. На исходе получаса игры разница в счёте выросла ещё нас два очка — 49:41, а в заключительном периоде «Казаночка» сумела ещё развить этот успех и выиграла матч — 73:59. Самыми полезными игроками в составе победительниц стали Меррит Рамона Хемпе (22 очка + 7 подборов + 0 результативных атакующих передач), Кэссиди Сиерра Бердик (11+13+3) и Евгения Финогентова (10+1+3), у проигравших — Ольга Фролкина (14+6+0), Елизавета Шабанова (11+6+1) и Евгения Фролкина (11+3+3).

24 апреля в 16.00 команды проведут второй матч на паркете спортивно-концертного комплекса в Курске. Если подопечные Элен Шакировой сумеют взять реванш и сравняют счёт в серии, то третий решающий поединок пройдёт 27 апреля в Казани.

В первом матче серии за 5-6-е места «Спарта энд К» у себя в Видном проиграла столичной «МБА» — 64:69. Вторую встречу команды проведут 24 апреля в Москве, а третью, если потребуется, — 27 апреля в Видном. Также 24 апреля матчем в Оренбурге между местной «Надеждой» и «Енисеем» из Красноярского края стартует серия за бронзовые медали, которая, в отличие отличие от серий за 5-6-е и за 7-8-е места, продолжится до трёх побед одной из команд, как и финальная серия за золотые награды между екатеринбургским " УГМК " и курским «Динамо» (напомним, она начнётся в Екатеринбурге 27 апреля).

Олег Столбецов