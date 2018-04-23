Конте: «Очень доволен трансфером Жиру»

Наставник лондонского «Челси» Антонио Конте высказался об игре нападающих команды.

"Я очень доволен трансфером Жиру. Нам нужен был физически мощный форвард, способный держать мяч и поддерживать комбинационную игру со средней линией.

Мората — важный футболист. Альваро моложе Жиру и пока не имеет огромного опыта. Он обладает меньшими физическими данными, однако показывает отличную скорость при игре в свободных зонах. Я доволен обоими форвардами", — цитирует итальянского тренера пресс-служба «пенсионеров».

Накануне, 22 апреля, «Челси» пробился в финал Кубка Англии, переиграв «Саутгемптон» со счетом 2:0.