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Три медали завоевали на всероссийских соревнованиях вологодские тхэквондисты
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Три медали завоевали на всероссийских соревнованиях вологодские тхэквондисты 

Вологда.рф 43 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Серебро и две бронзы взяли на всероссийских состязания по тхэквондо вологодские спортсмены. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
Честь Вологды защищали воспитанники «Школы тхэквондо Березина». По итогам двух соревновательных дней Екатерина Гончарова заняла второе место, а Виталий Земчихин и Арсений Сизов стали третьими. Всего в состязаниях участвовали более 600 спортсменов, разыграно 80 комплектов наград.
Также в минувшие выходные соревнования по этому виду спорта прошли в Минске. Честь страны и региона отстаивал также представитель «Школы тхэквондо Березина» Кирилл Рушманов. Он провел два поединка и два закончил досрочно. По итогам борьбы вологжанин стал сильнейшим в своей возрастной группе.
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