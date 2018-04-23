Три медали завоевали на всероссийских соревнованиях вологодские тхэквондисты

Серебро и две бронзы взяли на всероссийских состязания по тхэквондо вологодские спортсмены. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Честь Вологды защищали воспитанники «Школы тхэквондо Березина». По итогам двух соревновательных дней Екатерина Гончарова заняла второе место, а Виталий Земчихин и Арсений Сизов стали третьими. Всего в состязаниях участвовали более 600 спортсменов, разыграно 80 комплектов наград.

Также в минувшие выходные соревнования по этому виду спорта прошли в Минске. Честь страны и региона отстаивал также представитель «Школы тхэквондо Березина» Кирилл Рушманов. Он провел два поединка и два закончил досрочно. По итогам борьбы вологжанин стал сильнейшим в своей возрастной группе.