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Бывший участник Суперсерии ушёл от промоутера
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Бывший участник Суперсерии ушёл от промоутера 

Vringe.com 32 минуты назад
Фото: Vringe.com
39-летний немецкий ветеран Юрген Брёмер (49-3, 35 КО), участвовавший в популярном турнире Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) во втором среднем весе (до 76,2 кг) и покинувший турнир только по причине подкосившей его вирусной инфекции, разошёлся с промоутером, сообщает Bild.
С промоутерской компанией Sauerland Event Брёмер сотрудничал с 2012-го года. Ранее боксировал под знамёнами крупнейшей немецкой компании Universum Box Promotion, которая в 2012-ом году признала себя банкротом и прекратила существование.
Брёмер рассказал о том, что побудило его принять решение о расставании с Зауэрляндами: «Нет абсолютно никакой поддержки. Я не просто работаю тренером, но и занимаюсь организаторской работой. Забочусь о спарринг-партнёрах и даже о логистике. Кому нужен такой промоутер?»
Отметим, Брёмер является тренером одной из главных звёзд компании, «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе Тайрона Цойге (22-0-1, 12 КО). Повлияет ли решение Брёмера на сотрудничество Цойге с Зауэрляндами пока что неизвестно, хотя по данным источника боксёр ранее подтвердил, что все дела ведёт исключительно через Брёмера.
В компании Sauerland Event скупо прокомментировали разрыв с боксёром-тренром: «Мы попытаемся сотрудничать дальше. Просто у нас были некие финансовые разногласия».
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