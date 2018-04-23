Обамейянг: хочу, чтобы гол Рэмси «Вест Хэму» переписали на меня. Шучу

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг в шуточной форме прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (4:1).

«Вот как мы это делаем в Лондоне. Ляказетт делает дубль. И я хотел бы, чтобы на меня переписали гол Рэмси. Просто шучу», — написал Обамейянг в своем «инстаграме».