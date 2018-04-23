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Обамейянг: хочу, чтобы гол Рэмси «Вест Хэму» переписали на меня. Шучу
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Обамейянг: хочу, чтобы гол Рэмси «Вест Хэму» переписали на меня. Шучу 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейянг в шуточной форме прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (4:1).
«Вот как мы это делаем в Лондоне. Ляказетт делает дубль. И я хотел бы, чтобы на меня переписали гол Рэмси. Просто шучу», — написал Обамейянг в своем «инстаграме».
После матча 33-го тура Премьер-лиги между «Сток Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) нападающий гостей Гарри Кейн выступил с требованием переписать гол полузащитника Кристиана Эриксена на него, что вызвало бурную реакцию общественности.
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