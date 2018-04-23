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Видео: сибирячке пришлось залезть на забор, чтобы обойти лужу на Советской
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Видео: сибирячке пришлось залезть на забор, чтобы обойти лужу на Советской 

ngs.ru 35 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы карабкаются на забор, чтобы обойти огромную лужу в центре города — после сильного дождя в лужу превратился тротуар у домов на улице Советской, 20 и 22.
Видео о том, как горожане преодолевают препятствие, в Instagram опубликовал пользователь grigmor.
На видео, которое пользователь grigmor выложил в Instagram, видно, что разлившаяся вода полностью перегородила тротуар. Чтобы не замочить ноги, девушке приходится лезть на ограждение и идти по его кромке.
«Будь осторожна! Выверяй каждое движение. Лужа, которая будет всегда, поглотила уже достаточно жертв», — прокомментировал происходящее grigmor.
Если залитый водой тротуар — временное явление, то лужи и ямы на дорогах в Новосибирске возникают нередко. Иногда они становятся даже городской достопримечательностью.
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