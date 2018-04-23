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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит»
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл питерский «Зенит» 

В городе N 29 минут назад
Фото: В городе N
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч, который состоялся вчера. 22 апреля, завершился со счетом 100:90. Об этом сообщается на официальном сайте БК «НН».
Нижегородцы сразу заняли позицию лидеров. В конце первой и начале второй четверти молодой нападающий Георгий Жбанов набрал шесть очков и два подбора. Гостям удалось сократить разрыв за счет попаданий со штрафной, но преимущество БК «НН» все равно оставалось весомым. На большой перерыв команды ушли со счетом 60:42.
Во второй половине игры нижегородцам пришлось тяжелее. Остаток матча команде пришлось доигрывать без капитана Петра Губанова, который покинул площадку из-за пяти нарушений. В заключительной четверти хозяева площадки позволили гостям несколько сократить разрыв, однако, благодаря броску Ивана Стребкова со штрафной линии, БК «НН» оформил сотню и одержал уверенную победу.
«В тот момент, когда разница сократилась до семи очков, я не стал брать тайм-аут. Продолжал верить в свою команду. Мы промазали много открытых бросков, и мой помощник был готов тут же попросить перерыв, если бы «Зенит» забросил нам еще один мяч. Но верил не зря — Узинский попал очень уверенную треху. Для меня важно, чтобы наши молодые парни смогли поиграть под давлением и получить опыт в таких концовках», — отметил главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.
Напомним, ранее БК «НН» в четвертый раз проиграл красноярскому «Енисею».
Фото: БК «НН»
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