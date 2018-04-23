Ринат Билялетдинов: «Локомотив» не отдаст золото, вторым станет ЦСКА"

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о медальных раскладах по итогам чемпионата России-2017/18.

— «Локо» вряд ли отдаст первую строчку, у Сёмина слишком хороший запас. Что касается борьбы за серебро, то исходя из календаря, считаю, что наибольшие шансы у ЦСКА. Как мне видится, «армейцы», вытащив тяжелый матч с «Краснодаром», получили позитивный заряд эмоций, чего нельзя сказать об их конкурентах. В "Зените" "Спартаке" на фоне игровых проблем назрели внутренние конфликты.

Питерцы, не удержав победу над «Арсеналом», будучи в большинстве, ухудшили турнирное и психологическое положение. У «красно-белых» сейчас абсолютно такая же ситуация: проблемы с футбольной составляющей и вылет из Кубка привели к скандальной ситуации вокруг Глушакова, которой будет уделено больше внимания, нежели подготовке к финишу сезона. Мой прогноз: ЦСКА будет вторым, борьба за третье место развернется между «Зенитом» и «Спартаком» и продлится до последнего тура.

За три тура до конца чемпионата «Локомотив» лидирует с 57 очками, вторым идет ЦСКА (51), а третьим — «Спартак» (50). Отметим, что у «красно-белых» есть игра в запасе против «Ахмата».