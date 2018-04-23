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На чемпионате WorldSkills в Екатеринбурге появится блок цифровых компетенций
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На чемпионате WorldSkills в Екатеринбурге появится блок цифровых компетенций 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Блок цифровых компетенций появится на V Национальном чемпионате WorldSkills, который пройдет в Екатеринбурге 24-28 октября. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.
"Чемпионат предполагается дополнить блоком цифровых компетенций. Это компетенции, которые мы тестировали в прошлом году в рамках DigitalSkills, в основном IT-компетенции", — приводит департамент слова гендиректора союза WorldSkills Russia Роберта Уразова.
По словам замминистра промышленности и науки региона Натальи Мартыновой, на чемпионате будет представлен стенд Свердловской области на площади до 100 кв. метров. «Будет размещена информация об основных направлениях подготовки кадров для промышленности региона», — цитирует ее департамент.
IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech в 2017 году проходил по 27 компетенциям, 20 из них — основные, семь — презентационные. 30 тыс. посетителей в течение пяти дней наблюдали борьбу более 300 участников.
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди студентов колледжей и техникумов от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет. Ожидается, что в Южно-Сахалинске, где пройдет V Национальный чемпионат, на площадке комплекса «Аллея» и аэродрома Пушистый за выступлениями 800 конкурсантов будут наблюдать 50 тыс. гостей.
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