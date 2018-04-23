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Крюковские подростки собрались поиграть в настольные игры
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Крюковские подростки собрались поиграть в настольные игры 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
20 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел вечер отдыха для молодежи района Крюково.
Ребята собрались поиграть в любимые настольные игры, поучаствовать в конкурсах и потанцевать. Кроме того, гостей вечера ожидал сюрприз — викторина о «М КЛУБе», таким образом определили, кто лучше знает разные периоды истории нашего учреждения. Праздник прошел очень хорошо, эмоционально и позитивно. Все ребята разощлись по домам довольные, бурно обсуждая прошедший вечер и договорившись вновь встретиться в мае. ​
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