Крюковские подростки собрались поиграть в настольные игры

20 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел вечер отдыха для молодежи района Крюково.

Ребята собрались поиграть в любимые настольные игры, поучаствовать в конкурсах и потанцевать. Кроме того, гостей вечера ожидал сюрприз — викторина о «М КЛУБе», таким образом определили, кто лучше знает разные периоды истории нашего учреждения. Праздник прошел очень хорошо, эмоционально и позитивно. Все ребята разощлись по домам довольные, бурно обсуждая прошедший вечер и договорившись вновь встретиться в мае. ​