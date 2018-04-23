Шанцев: ХК «Динамо» не имел других кандидатур на пост главного тренера, кроме Воробьева

"Динамо" под руководством Воробьева в нынешнем сезоне впервые в истории не попало в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для Воробьева сезон-2017/18 стал дебютным — ранее специалист работал помощником в тренерском штабе команды сначала Харийса Витолиньша, а затем Сергея Орешкина

"Мы никаких кандидатов не рассматривали по одной простой причине: тренерский штаб работал в чрезвычайно сложных условиях. Поэтому мы посчитали, что Воробьеву, который в этой трудной ситуации согласился на наше предложение, надо дать карт-бланш на работу в нормальных условиях, — сказал Шанцев. — И если он себя зарекомендует, значит, продолжит тренировать «Динамо». Если же он в нормальных условиях себя не зарекомендует, тогда начнем думать, а сейчас для его ухода нет никаких оснований".

В нынешнем сезоне «Динамо» было представлено в КХЛ новым юридическим лицом — ООО «ХК „Динамо“ — после того, как АНО „ОХК „Динамо“ перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Новое юридическое лицо было создано по инициативе Всероссийского физкультурно-спортивного общества „Динамо“. В связи со сменой юридического лица КХЛ присвоила большинству игроков команды статус неограниченно свободных агентов, что дало им право перейти в другую команду.

Соглашение Воробьева с клубом действует год. Последние пять титулов бело-голубые завоевывали под руководством главных тренеров Владимира Голубовича, Зинэтулы Билялетдинова, Владимира Крикунова и Олега Знарка.

“Воробьев — тоже квалифицированный человек, поиграл в „Динамо“ довольно много времени, в НХЛ играл вместе с [Уэйном] Гретцки. Мы рассчитываем на него. Может быть, через какое-то время в историю „Динамо“ вместо Билялетдинова будет вписана фамилия Воробьева. И мы должны помогать ему, чтобы так произошло, человек он талантливый», — подчеркнул Шанцев.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/5144506.