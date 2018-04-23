Сезон НХЛ в Хабаровске завершили утром 

В Хабаровске на льду краевого центра хоккея «Амур» состоялось закрытие сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторы на этот раз решили отойти от регламента, пригласив команды на матч утром, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Торжественное закрытие не случайно решили провести утром, — поясняет региональный представитель турнира Михаил Рассказов. — Ведь мы на подведение итогов пригласили всех участников, в том числе из Комсомольска-на-Амуре и Ванино. Учли интересы всех.
Обстановка на закрытии сезона была дружеская, можно даже сказать семейная. Никто во что бы то ни стало не рвался забрасывать шайбы. Да и к чему? Сезон-то завершился, призёры определены, поэтому можно поиграть в своё удовольствие. Всё началось с гала-матча, в котором сборная дивизиона «Любитель 40+» встречалась со своими младшими товарищами из дивизиона «Любитель 18+ Лига надежды». По ходу сезона эти дружины между собой, естественно, не встречались, и было любопытно узнать, кто же победит: опыт или молодость? Костяк команд составляли игроки клуба «Восточный». Эти хоккеисты под руководством наставника Владимира Чубенко выиграли турниры в обоих дивизионах и мысленно уже пакуют чемоданы в Сочи, где в мае состоится финал седьмого фестиваля НХЛ.
— Только не подумайте, что победы нам дались легко, — говорит Владимир Чубенко. — Несмотря на то, что мы лидировали по ходу всего турнира, всё решилось в заключительном туре. Достаточно сказать, что в дивизионе «40+» наша команда обогнала земляков из команды «Регион-27» лишь на три очка. А проиграй мы им на финише, и путёвку в Сочи завоевали бы конкуренты.
Кстати, тренером команды «Региона-27», которая завоевал серебряные награды («бронза» досталась «Амурметаллу» из Комсомольска), является в недавнем прошлом форвард «Амура» Дмитрий Тарасов. К слову, именно он был признан лучшим наставником турнира ветеранов. У молодёжи лучшим тренером стал Владимир Чубенко. Что же касается самого гала-матча, то «старички» оказались не из робкого десятка и обыграли молодёжь — 3:2. Но после матча никто не унывал. Тем более молодёжь сумела реабилитироваться в серии послематчевых буллитов. Потом было церемония награждения. Между прочим, впервые за семь лет комплекты медалей и Кубки за первые места пришли из «головного предприятия», то есть из Москвы. Михаилу Рассказу пришлось покупать только призы лучшим игрокам и «утешительные» Кубки. В итоге без наград не осталась ни одна команда. Ведь главный девиз таких состязаний не победа, а участие. Кстати, об участниках. Ночная хоккейная лига, основанная по инициативе Президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея, по своим масштабам не имеет аналогов в мире. В нынешнем розыгрыше в общей сложности принимали участие 933 команды из 75 регионов РФ. Какой ещё любительский турнир может иметь такую массовость?! Финал в Сочи, куда съедутся победители региональных соревнований, стартует 4 мая. Первыми на лёд выйдут ветераны. Уже известно, что на предварительном этапе «Восточный», попавший в Лигу чемпионов, сыграет с командами «Норд Стил» из Череповца, «Звездой» из Курска и клубом «Якутск-Энергия» из Республики Саха (Якутия). Как обычно, в рамках фестиваля запланирован гала-матч звёзд с участием Владимира Путина. Первая такая встреча, в которой глава государства защищал цвета сборной любителей, прошла в «Мегаспорте» вечером 7 мая 2012 года. Она уникальна тем, что в тот день в Кремле прошла церемония инаугурации Президента России, и сразу после этого Владимир Владимирович не просто приехал на хоккей, но и вышел на лёд. Кстати, в этот раз инаугурация главы государства также запланирована на 7 мая.