Сезон НХЛ в Хабаровске завершили утром

В Хабаровске на льду краевого центра хоккея «Амур» состоялось закрытие сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторы на этот раз решили отойти от регламента, пригласив команды на матч утром, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Торжественное закрытие не случайно решили провести утром, — поясняет региональный представитель турнира Михаил Рассказов. — Ведь мы на подведение итогов пригласили всех участников, в том числе из Комсомольска-на-Амуре и Ванино. Учли интересы всех.

Обстановка на закрытии сезона была дружеская, можно даже сказать семейная. Никто во что бы то ни стало не рвался забрасывать шайбы. Да и к чему? Сезон-то завершился, призёры определены, поэтому можно поиграть в своё удовольствие. Всё началось с гала-матча, в котором сборная дивизиона «Любитель 40+» встречалась со своими младшими товарищами из дивизиона «Любитель 18+ Лига надежды». По ходу сезона эти дружины между собой, естественно, не встречались, и было любопытно узнать, кто же победит: опыт или молодость? Костяк команд составляли игроки клуба «Восточный». Эти хоккеисты под руководством наставника Владимира Чубенко выиграли турниры в обоих дивизионах и мысленно уже пакуют чемоданы в Сочи, где в мае состоится финал седьмого фестиваля НХЛ.

— Только не подумайте, что победы нам дались легко, — говорит Владимир Чубенко. — Несмотря на то, что мы лидировали по ходу всего турнира, всё решилось в заключительном туре. Достаточно сказать, что в дивизионе «40+» наша команда обогнала земляков из команды «Регион-27» лишь на три очка. А проиграй мы им на финише, и путёвку в Сочи завоевали бы конкуренты.