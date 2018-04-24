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В Сочи на базе «Юг Спорта» прошёл первый Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых…
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В Сочи на базе «Юг Спорта» прошёл первый Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых… 

Министерство спорта Российской Федерации 49 минут назад
С 9 по 12 апреля в Сочи (Краснодарский край) на спортивных объектах ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки» («Юг Спорт)» Минспорта России впервые прошёл Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов.
Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительство Краснодарского края.
Фестиваль состоялся в рамках реализации Плана проведения мероприятий IV Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).
В состязаниях по многоборью комплекса ГТО приняли участие команды ведущих корпораций России. В состав каждой команды вошли по восемь участников (двое мужчин и две женщины в возрасте 30-39 лет, двое мужчин и две женщины в возрасте 40-49 лет), которые соответствовали VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО. Работники представили трудовой коллектив по итогам отборочных состязаний или тестирования комплекса ГТО.
Лучшие результаты на Фестивале продемонстрировали команды ПАО НК «Роснефть», ООО «УГМК-Холдинг» и Курской АЭС, занявшие с первого по третье места соответственно.
По итогам Фестиваля Минспорт России и Минтруд России договорились о ежегодном проведении такого мероприятия с привлечением максимально возможного числа предприятий и организаций страны.
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