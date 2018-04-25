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Жители Усть-Ишима смогут выполнять нормативы комплекса ГТО в новом спортивном зале
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Жители Усть-Ишима смогут выполнять нормативы комплекса ГТО в новом спортивном зале 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Сегодня на заседании Правительства Омской области было принято решение о выделении денежных средств в размере 1 млн 850 тыс. рублей на завершение реконструкции спортивного комплекса «Таежный». Данные средства необходимы для поведения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.
Напомним, что временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Бурков в рамках рабочей поездки посетил Усть-Ишим. Жители района спрашивали у главы региона, когда откроется спорткомплекс.
Спортивный зал размером 18х30 м, реконструкция которого проводилась за счет средств областного бюджета, предназначен для игровых видов спорта — волейбола, басктебола, тенниса и мини-футбола. Стоит отметить, что в Усть-Ишиме такого большого зала с современным универсальным покрытием нет. Поэтому этот объект будет уникальным для жителей района и наверняка станет центром притяжения.
На базе спорткомплекса предполагается оборудование площадки для выполнения нормативов всероссийского физкультурно-споривного комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания смогут пройти одновременно около 200 человек.
На сегодня готовность комплекса к введению в эксплуатацию можно оценить на 75%.
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