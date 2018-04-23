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Роналду принял решение по своему будущему
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Роналду принял решение по своему будущему 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду принял решение по своему будущему, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что 33-летний форвард решил покинуть королевский клуб по окончанию текущего сезона. О своем намерении португалец может официально объявить уже по завершении финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, если «сливочные» примут в нем участие. Главной причиной такого решения пятикратного обладателя «Золотого мяча» стало усилившееся на него давление со стороны испанской прокуратуры в деле по уклонению им от уплаты налогов.
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