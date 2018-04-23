Роналду принял решение по своему будущему

Так, сообщается, что 33-летний форвард решил покинуть королевский клуб по окончанию текущего сезона. О своем намерении португалец может официально объявить уже по завершении финального матча текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, если «сливочные» примут в нем участие. Главной причиной такого решения пятикратного обладателя «Золотого мяча» стало усилившееся на него давление со стороны испанской прокуратуры в деле по уклонению им от уплаты налогов.