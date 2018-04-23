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Рублёв занял третью позицию в чемпионской гонке U21
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Рублёв занял третью позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Андрей Рублёв поднялся на третью строчку в чемпионской гонке U21, американец Райлли Опелка — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 23 апреля 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 1285. 2 (2). Тейлор Фритц (США) — 486. 3 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 4 (3). Фрэнсис Тиафо (США) — 433. 5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 370. 6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 325. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 299. 8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 198. 9 (9). Майкл Ммо (США) — 163. 10 (12). Райлли Опелка (США) — 152.
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