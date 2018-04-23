«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 23 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ахмат». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

Ранее команды встречались друг с другом 23 раза. 12 раз выигрывал «Спартак», семь побед на счету «Ахмата». Ещё четыре раза была зафиксирована ничья.

«Спартак» с 50 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 31 очко.