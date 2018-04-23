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«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
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«Спартак» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 23 апреля, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Ахмат». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».
Ранее команды встречались друг с другом 23 раза. 12 раз выигрывал «Спартак», семь побед на счету «Ахмата». Ещё четыре раза была зафиксирована ничья.
Матч рассудит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Его ассистентами станут Алексей Лунёв и Алексей Стипиди. Резервный судья — Алексей Матюнин.
«Спартак» с 50 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 31 очко.
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