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Юрий Дудь прорекламировал Байкал в Инстаграм
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Юрий Дудь прорекламировал Байкал в Инстаграм 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Известный российский блогер, ведущий авторского YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь, опубликовал у себя в инстаграм-аккаунте впечатляющее видео зимнего Байкала, снятое московской компанией. За пару дней ролик собрал более 378 тысяч просмотров.
«Байкал, какой-то невероятной силы», — подписал видео Дудь.
Примечательно, что в комментариях некоторые пользователи сообщили, что приняли ролик за рекламу нового сезона сериала «Игра престолов» и очень ждали появления в кадре «белых ходоков».
Напомним, Юрий Дудь известен тем, что берет интервью у известных людей. Его канал на YouTube имеет более 3 млн подписчиков.
The Lake Baikal from DiamondSky production on Vimeo.
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