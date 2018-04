Юрий Дудь прорекламировал Байкал в Инстаграм

Известный российский блогер, ведущий авторского YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь , опубликовал у себя в инстаграм-аккаунте впечатляющее видео зимнего Байкала, снятое московской компанией. За пару дней ролик собрал более 378 тысяч просмотров.

«Байкал, какой-то невероятной силы», — подписал видео Дудь.

Примечательно, что в комментариях некоторые пользователи сообщили, что приняли ролик за рекламу нового сезона сериала «Игра престолов» и очень ждали появления в кадре «белых ходоков».

Напомним, Юрий Дудь известен тем, что берет интервью у известных людей. Его канал на YouTube имеет более 3 млн подписчиков.

The Lake Baikal from DiamondSky production on Vimeo.