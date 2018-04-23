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Трасса «Таврида» построена почти на треть
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Трасса «Таврида» построена почти на треть 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
КЕРЧЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Общая готовность трассы «Таврида» в Крыму в настоящее время составляет 29%. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета дорожного хозяйства Республики.
"В настоящее время общая готовность объекта составляет 29%. На 1-4 этапах заасфальтировано 88 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. На 5, 6 и 7 этапах к укладке асфальта пока не приступали", — уточнили в комитете.
На сегодняшний день строительство ведется на всех семи этапах. В двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы, 190 км) движение по автодороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
На строительстве задействованы свыше тысячи единиц техники и более 3 тыс. человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме в соответствии с графиком.
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