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1 мая в СЗАО пройдут соревнования по академической гребле
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1 мая в СЗАО пройдут соревнования по академической гребле 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В СЗАО откроется новый сезон гребного спорта. Первые заплывы пройдут в Серебряном бору. 1 мая, на территории гребной базы «Динамо», можно будет увидеть заплывы на 500 и 1000 метров. Об этом рассказали на официальном сайте правительства Москвы.
«Спортсмены будут выступать в нескольких возрастных категориях: до 19 лет, до 23 лет, старше 23 лет», — говорится в сообщении.
Увидеть заплывы можно в течение дня, с 10:00 до 17:00. Всех желающих ждут по адресу: улица Таманская, дом 1, строение 3 (Серебряный бор, гребная база «Динамо»).
Академическая гребля была включена в программу Олимпийских игр еще в 1896 году. В лодках сидят один, два, четыре или восемь спортсменов. Грести спортсмену могут одним, или сразу двумя веслами.
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