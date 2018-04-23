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У самой красивой чирлидерши КХЛ появилась конкурентка. 10 фото горячей девушки из Сибири
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У самой красивой чирлидерши КХЛ появилась конкурентка. 10 фото горячей девушки из Сибири 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
За девушкой из группы поддержки уфимского «Салавата Юлаева» Ульяной Тригубчак давно закрепился неофициальный статус главной красавицы российского хоккея. У нее больше 25 тысяч подписчиков в Инстаграме, Ульяна вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны по версии журнала «Maxim».
Для поклонников уфимка завела специальный хэштег — #титверг. Фото с таким хэштегом появляется на странице девушки исключительно по четвергам, этого дня хоккейные болельщики, и не только они, теперь ждут каждую неделю. Вот почему.
Sport24 знакомит вас с девушкой, которая способна поспорить с Ульяной Тригубчак за звание «Самая красивая чирлидерша Континентальной хоккейной лиги». Юлия Демидович — капитан группы поддержки новосибирской «Сибири» и просто красотка.
Юля на трибуне.
Юля в спортзале.
Юля на пляже.
Юля на крыше.
Просто Юля.
И снова на пляже.
Юля в машине.
Юля на арене.
Две Юли. Обе — на лестнице.
Ну и еще раз на пляже. Скоро лето!
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