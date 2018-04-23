«Инстинкт убийцы». Этот и другие материалы нового «ССФ»! 

2018 вопросов без ответов
«К сожалению, российская сборная стала интересна остальному миру лишь в преддверии крупного домашнего турнира. Ее воспринимают как эдакое приложение к организационной и политической составляющим, к которым приковано наибольшее внимание наших будущих гостей». Заместитель шеф-редактора «ССФ» Дмитрий Роговицкий — об изнанке чемпионата мира.
«Спартак» — не классная команда
Обозpеватель «ССФ» Евгений Ловчев — о кубковом провале красно-белых, эсэмэске Денису Глушакову и символичности успеха «Авангарда» и «Тосно».
«Мы еще попьем крови»
Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня в эксклюзивном интервью «ССФ» рассказал, как едва не стал сталеваром, когда последний раз повышал голос на игроков и почему его команда не повторит судьбу «Томи».
«Казалось, мы на правильном пути…»
Лишь три месяца проработал в Хабаровске Ринат Билялетдинов. «ССФ» расспросил тренера о причинах расставания со СКА, фаворитах Лиги чемпионов и задумках Станислава Черчесова.
В чем сила, Массимо?
Массимо Каррера твердо вознамерился большими буквами вписать свое имя в историю «Спартака». В первый же сезон тренер стал чемпионом, набрав рекордное для красно-белых в XXI веке количество очков. Впрочем, «ССФ» выяснил: «спартаковской силы» у итальянского специалиста больше, чем «спартаковского духа».
Путь к мечте
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Стеген в матче с «Сельтой» (2:2) впервые надел капитанскую повязку. «ССФ» приводит с небольшими сокращениями очерк ThePlayersTribune.com, в котором 25-летний вратарь поведал о своем футбольном пути — от гаража родителей до «Камп Ноу».
«Меня либо любят, либо ненавидят»
По мнению экс-полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна, жизнь полосатая — то черная полоса, то белая. Как признался он в интервью еженедельнику France Football, сейчас как раз наступила черная.
«Саша, распорядись!»
Исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Пономарева — известного в прошлом игрока и авторитетного тренера. Это была выдающаяся личность — сильная, мужественная, сверкающая талантом. Подойдем к портрету, тронутому временем, вглядимся в черты нашего героя.
ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!
— Бесчинства Игоря Денисова и скорострельность Артема Дзюбы.
— Яркий фоторазворот, посвященный чемпионату мира-1994.
— Календарь оставшихся матчей РФПЛ и других важнейших турниров.